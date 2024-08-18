شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا ويوسف الخال يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما بصورة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نيكول سابا، هي وزوجها الفنان يوسف الخال بعيد ميلاد ابنتيهما نيكول، ونشرت صورة توثق لحظة احتفالهما بعيد ميلاد ابنتيهما، حيث ظهرا فيها بشكل رومانسى مع قالب حلوى عليه صورة ابنتيهما ورقم 11.

ونشرت نيكول على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام تعليق على الصورة، قائلة: عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وابنتنا الغالية، ينعاد عليكي يا نور عيوننا وفرحة قلبنا إن شاء الله بتشوفي أحلى أيام وربنا يحميكي ويعطيكي أحلى مستقبل، ونحنا حواليكي ومعك بإذن الله بكل خطوة يا عمري.



بوست نيكول سابا

يذكر أن النجمة اللبنانية نيكول سابا، قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.

وأثارت النجمة اللبنانية نيكول سابا حالة من الجدل، بعد طرح بوستر أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "الكت كاتى"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

ومجرد طرح النجمة نيكول سابا لبوستر أغنيتها "الكت كاتى" على موقع التدوينات "إكس" انهالت التعليقات على المنشور معبرين عن إعجابهم بالبوستر الخاص بالأغنية وبالشكل التي تظهر به نيكول، كما أثارت الأغنية الجدل بسبب اسمها حيث تساءل الكثير عن معنى الأغنية، لتقوم نيكول بالرد عليهم وتشويقهم بصور للنجم كريم عبد العزيز وإدوارد.

أغنية "الكت كاتى" غناء النجمة نيكول سابا، ومن كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع اماديو.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول سابا في أغنية "خلصت خلاص" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.