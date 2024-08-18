“موتوني أربع مرات”.. خالد الصاوي يسخر من شائعة وفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان خالد الصاوي، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو له رد من خلاله على شائعات وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه عانى من ذات الشائعة منذ أربع سنوات.

وظهر الصاوي في الفيديو وهو يعلق ساخراً من الشائعة قائلًا: “السلام عليكم إزيكم يا أحبائي، أنا سمعت إني مُتّ إمبارح جيت اتطمن خير في حاجة ولا إيه؟، على العموم بالنسبة للشخصيات اللي بيقولوا كده أنا موتوني أربع مرات من أربع سنين، وأحيانًا قالوا إن أنا أولادي ماتوا، اللهم احفظنا طبعًا بس أنا معنديش ولاد الحقيقة”.

وتابع: “مش هقول الناس دي نوياها إيه، لما تطلع إشاعة يبقى عندك غرض ولا أنت بلا شخصية واللي بتسمعه بتحطه على النت على طول؟، طب أنت عارف إن ده ممكن يكون تأثيره بايخ على الأهالي؟ ما علينا، أول حاجة الشخص اللي يعمل كده ده كاذب فهو عايز لايكات، نطلع من الحساب بتاعه وننبه الآخرين إنه كذاب، وبأكد إني في الحاجات الضرورية جدًا والحساسة لازم أطلع أكد أو أنفي الحاجة، وتأكدوا يا جماعة إن أنا لو مُت هكون أول واحد يطلع ويقول”.

وكتب خالد الصاوي تعليقاً طريفاً على الفيديو قال فيه: “خالد مش نفر خالد خيال والخيال لا يموت”.