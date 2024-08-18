قرار صادم يفاجئ جمهور الفنان عمرو مصطفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدم الملحن المصري عمرو مصطفى جمهور الغناء في مصر والوطن العربي بقرار جديد اتخذه حول عودة حقوق جميع الأغاني التي قدمها لعدد كبير من المطربين خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية، مؤكدًا استرداد جميع أعماله التي قدمها للفنانين وإعادة غنائها بكلمات جديدة.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”: “الأغاني اللي عملتها هترجع تاني بصوتي بعد انتهاء مدة حقوقها، فيه أغاني عملتها من سنة 1999، يعني فاضل حوالي عشرين سنة وترجع الحقوق تاني ليا، ووصيتي لأولادي عدم التجديد لاي شخص، هنبتدي ننزلها من دلوقتي بصوتي، لكن بكلام متغير وتوزيع جديد تمامًا”.

وتابع: “الأغاني دي هتفضل موجودة بصوتي طول العمر، وأي نسخة بصوت أي مطرب غناها قبل كده هتتمسح تمامًا بعد انتهاء المدة القانونية لها. حنفتح المجال للشباب الجديد إنهم يكتبوا على الألحان دي كلمات جديدة، خلال الخمس أو ست سنين الجايين ده لو في العمر بقيه بإذن الله، هكون محضر كل الأغاني اللي عملتها بصوتي مع كتابات شبابية جديدة، ونصيحه للمبدعين أي تصريح لا يزيد عن خمس سنوات”.

وتسبب منشور عمرو مصطفى في قلق جمهور عدد كبير من نجوم الغناء على مصير أغاني نجمهم المفضل حيث تساءل جمهور عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وأنغام وغيرهم من النجوم عن مصير الأعمال التي لحنها لهم عمرو وهل سيتم حذفها فعلاً وقد أصبحت علامات في مشوارهم الفني، خاصة جمهور عمرو دياب الذي تعاون مع مصطفى طوال عشرين عاماً في عدد كبير من الأغاني التي ميزت مشوار دياب، متسائلين هل يؤثر الخلاف بين العمرين في حذف أغنيات الهضبة الشهيرة؟.