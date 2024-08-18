براد بيت يصدم الجميع: “أنا في آخر مراحل حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدث النجم العالمي براد بيت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية بعد ظهوره في إعلان مسلسله الجديد وإعلانه إنه في “آخر مراحل” حياته المهنية.

وتحدث النجم العالمي لمجلة GQ عن حياته المهنية وفاجأ الجميع بقوله: “أنا في آخر مراحل حياتي”، وهذا ما شكل صدمة لجميع الحاضرين.

وأضاف:” أعني ذلك أن حياتنا تبدور كالمواسم، وتتعلق حياتك كلها بالاكتشاف وهو أمر مثير للاهتمام ومؤلم. ودائماً ما اسأل نفسي كيف ستكون هذه السنوات الأخيرة؟ في الثمانينيات من عمرك، يصبح الجسم أكثر ضعفاً، وأعتقد أن الصيغة التي تجعلك مبدعاً وتستمر في حب حياتك هي أن تنظر لكل المبدعين من حولك وهو يتقدمون في العمر ويبدعون”.

وظهر براد بيت أخيراً بصور عفوية مع زميله النجم العالمي جورج كلوني الذي يشاركه في بطولة مسلسل Wolfs على منصة Prime Video، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، مؤكدين إنتظارهم للعمل وشوقهم لمشاهدة النجمين معاً.