لمحبي الفنانة ديانا حداد في العراق.. إليكم هذا الخبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيى النجمة ديانا حداد، حفلاً غنائيًا في أربيل بدولة العراق، يوم الخميس 22 أغسطس الجارى، وتقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.

وأحيت النجمة ديانا حداد حفلاً خلال لقاء مختلف في ضيافة الإعلامي شريف مدكور ضمن فعاليات مهرجان العلمين بنسخته الثانية، والتي حضرها عدد كبير من الجمهور الذى تفاعل مع أغنياتها وردد كلماتها.

ووجهت ديانا حداد الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم الرائع التى وجدته في مهرجان العلمي، وأمتعت الجمهور خلال الحفل بأكثر من أغنية بين قديمة وحديثة أبرزها الناس الحلوة، وجرح الحبيب، ويا ويلي، وأمانيه، وأول مرة وحبيبي مصرى وغيرها.

وطرحت النجمة ديانا حداد مؤخرًا، أغنية بعنوان “الناس الحلوة” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمود فاروق ألحان مدين وتوزيع حاتم منصور.