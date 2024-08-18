بعد ثلاث سنوات على رحيله.. نيكولاس كيدج يعيد لاعب كرة السلة جون مادن إلى الأضواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم الممثل الأمريكي العالمي نيكولاس كيدج لفريق عمل فيلم سيرة ذاتية جديد عن لاعب كرة السلة الأمريكي الراحل جون مادن بعنوان “Madden” للمخرج الأمريكي ديفيد أو. راسل، ولم يتم الإعلان عن ميعاد طرحه تجاريًا أو النجوم المشاركين.

وكشف موقع “فارايتي” عن اختيار نيكولاس كيدج من قبل المخرج ديفيد أو. راسل الذي أكد في تصريحات صحفية أن كيدج هو الأنسب لتجسيد شخصية لاعب كرة السلة الراحل جون مادن، وقال: “نيكولاس كيدج، أحد أعظم الممثلين وأكثرهم أصالة، سوف يجسد أفضل ما في الروح الأمريكية من الأصالة والمرح والتصميم حيث كل شيء ممكن مثل الأسطورة الوطنية المحبوبة جون مادن، سيكون الفيلم حول الفرح والإنسانية والعبقرية التي كان عليها جون مادن في عالم رائع ومبتكر للغاية في السبعينيات”.

وكانت أخر مشاركات نيكولاس كيدج فيلم الرعب والإثارة “Longlegs” وقدم خلاله شخصية قاتل متسلسل في جو مليء بالغموض، وعرض الفيلم تجاريًا مطلع شهر يوليو الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات بلغت 92 مليون دولار.

ويشارك نيكولاس كيدج، الممثل المصري محمد كريم للمرة الثانية بفيلم الغرب الأمريكي “The Gunslingers” المقرر عرضه بحلول عام 2025، بعد تعاونهما من قبل بفيلم الدراما والجريمة “A Score to Settle” عام 2019.