مهرجان العلمين يروج لمسرحية "البنك سرقوه" استعدادًا لعرضها ضمن الفعاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية، الترويج لعدد من الفعاليات الفنية التي يتم عرضها طوال فترة المهرجان وسط إقبال جماهيري كبير.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام" بوستر العرض المسرحي "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبدالباقي وعدد من النجوم الشباب استعدادًا لبدء عرضها خلال شهر أغسطس الجاري.

وصاحب الملصق الدعائي التعليق التالي: "في إطار كوميدي، النجوم أشرف عبد الباقي وكريم عبد العزيز، وميرنا جميل وعدد من النجوم هيقدموا لنا مسرحية البنك سرقوه ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024، بالتعاون مع موسم الرياض متفوتوش العروض أيام 22، 23، 24 أغسطس".

ويشهد مهرجان العلمين مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بينهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، ماجدة الرومي، تامر حسني، رامي جمال، الموسيقار الكبير عمر خيرت، حمزة نمرة، سعاد ماسي، مسار إجباري، كايروكي، ومطرب الراب ويجز.

يذكر أن إدارة مهرجان العلمين هذا العام أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح الفعاليات لصالح الشعب الفلسطيني، كما أكدت أن معظم الفعاليات ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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