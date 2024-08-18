وفاة "أسطورة السينما الفرنسية" آلان ديلون عن عمر يناهز ٨٨ عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 18 أغسطس أسطورة السينما الفرنسية آلان ديلون، عن عمر ناهز ٨٨ عاما، حسبما أكدت وسائل إعلام فرنسية.

وأعلن أبناؤه الثلاثة، وفاة والدهم، مشيرين إلى أنه توفي في الساعات الأولى من الليل، وأضافوا في بيان صحفي "إنّ آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطا بأولاده الثلاثة وعائلته.. التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه".

جدير بالذكر أن ديلون حصل في مايو 2019، على السعفة الذهبية الفخرية من مهرجان كان السينمائي.