تعرف على موعد حفل هاني شاكر بـ لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران اسامة:

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، يوم 30 أغسطس الجاري وذلك ضمن حفلات صيف 2024، ومن المقرر إقامته في لبنان.

وروج هاني شاكر، للحفل ونشر الملصق الدعائي الخاص به على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق: "أمير الغناء العربي هاني شاكر يحيي حفل ختام صيف ٢٠٢٤ في لبنان، الجمعة ٣٠ أغسطس، أطلال بلازا غزير".

يذكر أن أخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنيه "يا ويل حالي"، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودي نعوم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وإخراج مازن نيازي.

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