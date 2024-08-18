مصطفى قمر يحضر عرض "ميمو" ويوجه رسالة لفريق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان مصطفى قمر عن مشاهدته مسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر مصطفى قمر صورا من الكواليس جمعته بعدد من أبطال المسرحية منهم الفنان أحمد حلمي، والفنان حمدي الميرغني، الفنانة أسماء جلال، الفنانة رحمة أحمد، وحرص الفنان أحمد حلمي على استقباله على المسرح عقب انتهاء العرض والتقطوا عدد من الصور التذكارية.

وعن المسرحية، قال مصطفى: "الله على الجمال والرقي والشياكة والفن الهادف، برافو حبيب قلبي حلمي وبدعوة كريمة من أخويا الغالي المنتج العبقري حمدي بدر المحترم حضرت مسرحية ميمو أنا وزوجتي وانبسطنا جدًا جدًا جدًا والأجمل أن أخويا الغالي الفنان الراقي أحمد حلمي اللي بكن له كل الاحترام والتقدير والحب هو وزوجته الغالية الفنانة المحترمة اختي الغالية منى زكي كان واحشني جدًا جدًا جدًا، وقعدنا في الكواليس مع كل كاست المسرحية الأساتذة الأفاضل وحبيب قلبي حمدي الميرغني والرائعة أسماء جلال والمبدعة اللي دمها زي العسل رحمة والبونبوناية مريم الجندي".

مضيفًا: "وصديقي الغالي محمد رضوان والطفل السكر عبد الرحمن طه، وأكلنا حواوشي كان عايزكم عزمنا عليه شريف فشور الحقيقة صحبة تجنن وليلة حتتحفر في الذكريات الحلوة، نصيحتي ليكوا ماتفوتوش المسرحية دي لأن فيها رسالة مهمة جدًا شكرًا ليكم من كل قلبي وبحبك يا حلمي يا أبو قلب ألماظ، بحبك يا حلمي، ألف ألف مبروك ميمو مسرحية مهمة يا جماعة لازم تشوفوها".

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، ويشارك ببطولة المسرحية كلا من الفنانة أسماء جلال، الفنان الفنان حمدي الميرغني، الفنانة مريم الجندي تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

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