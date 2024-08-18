هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها، أحدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانا قصيرا باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمرهم كلهم، أجمل واحدة، الله يسعدك كلك شباب، الحب كله إزاي فيه حلاوة كده، عسل".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.

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