آية سماحة تنشر صورًا جديدة عبر "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة آية سماحة، أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت آية الصور من خلال حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها: "الغزالة رايقة"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ولا غلطة، قمر، أحلى غزالة، ما شاء الله، بتجنني، جمالك".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة آية سماحة الدرامية كان مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي، وشاركها في البطولة شيكو وكريم محمود عبدالعزيز وشريف رمزي ودنيا سامي.

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