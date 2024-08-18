بالصور| لؤي و"بلاك تيما" يشعلان أجواء مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب لؤي حفلا على مسرح محكى القلعة، مساء أمس السبت 17 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وقدم لؤي في الحفل عددا من أشهر الأغاني، بينهم: "آه يا شوق، آه يا عيني يا ليل، من أولها، نقابل ناس، أنا كده، واحد من الناس، أخاف ليه، دقات قلبي، اللي تعبنا سنين في هواه، سمعني، أخر نسخة، مين فينا، بحبك، قلبت الدنيا، ولا ينفع".

وقبله نجح فريق بلاك تيما في إبهار جمهوره، وكانت المفاجأة مشاركة الفنان أحمد الرافعي إلى جانب الفريق للمرة الأولى وغنى معهم أغنية أخبار أهرام جمهورية، ثم تألق الفريق بتقديم أعمال جمعت بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة، التي حققت له قاعدة جماهيرية كبيرة منها "بحار، يا حلو صبح، يا بيبان يا عالية، مزيج أغنيتي كل مرة وعلموني، إيه يعني، إنسان، يا صديق، قد المحيط، وينك، برنس الليالي، ست الحسن، إفلت زمام، عندي سر، على شط النيل" .

وبلمسة عالمية قدمت فرقة "البالونا" البرتغالية مزيجا من الموسيقى البرتغالية القديمة والحديثة ممزوجة بلمحات شعرية مستوحاة من ثقافات طريق الحرير والبحر المتوسط، باستخدام آلات تقليدية قديمة من آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بجانب باقة من أغاني البومهم الأخير.

وانطلقت فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في 15 أغسطس، ويشارك في إحياء حفلات المهرجان كوكبة من نجوم الغناء.