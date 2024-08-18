حياة الفهد تجتمع مع إبراهيم الحساوي في دراما رمضان 2025

أعلنت الفنانة حياة الفهد، عن خوضها الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل يحمل اسم "أفكار أمي"، ويشاركها بطولة هذا العمل النجم السعودي إبراهيم الحساوي، "أفكار أمي" من تأليف عبد المحسن الروضان، ومن إخراج باسل الخطيب.

حياة الفهد تروج لمسلسلها الرمضاني 2025

وحرصت النجمة حياة الفهد على الترويج لمسلسل "أفكار أمي"، من خلال نشر ملصق دعائي مبدئي للعمل عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، والذي ظهرت عليه برفقة الفنان إبراهيم الحساوي، وعلقت بالقول: "لتكن أفكارنا جميلة يستمتع بها جمهورنا العزيز مع النجم السعودي القدير المتألق في سماء الفن الفنان إبراهيم الحساوي"، وتابعت: "نسأل الله عز وجل التوفيق إن شاء الله وعلى بركة الرحمن توكلنا".

آخر المشاركات الدرامية للثنائي حياة الفهد وإبراهيم الحساوي

جدير بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة حياة الفهد كانت من خلال مسلسل "قرة عينك"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي، والعمل من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد، وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم منهم سعاد علي، شيماء علي، بثينة الرئيسي، محمد الدوسري، وآخرون.

بينما كان للفنان إبراهيم الحساوي بصمة في موسم دراما رمضان الأخير، من خلال مسلسل " خيوط المعازيب" الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة تاريخية معينة، حول الصبي (فرحان)، الذي تضطره الحياة للعمل لدى قاسي القلب (أبو عيسى)، فيجد نفسه ملزماً بتنفيذ كل ما يأمر به، حتى تأتيه الفرصة للتصدي لبطشه وظلمه، وترك كل شيء والرحيل بعيداً.

وشاركه بطولة المسلسل كوكبة من النجوم، منهم عبد المحسن النمر، فيصل الدوخي، ريم أرحمة، سعيد قريش وآخرون، والعمل من تأليف هناء العمير، ومن إخراج عبد العزيز الشلاحي ومناف عبدال.

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