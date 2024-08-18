سوري كروز في إطلالة بسيطة وإختارت فستان من الجينز الأزرق

ميرنا وليد - بيروت - إختارت سوري كروز إبنة الممثل الأميركي توم كروز وزوجته السابقة كاتي هولمز فستاناً من الجينز الأزرق القصير له straps على الأكتاف وإرتدت معه توب أسود من ونسقت معه Flip Flop أسود.

يذكر أن كاتي هولمز كشفت أنها فخورة بإبنتها وسوف تشتاق لها بعد إلتحاقها بجامعة Carneige Mellon University في يبيتسبورغ في بنسلفانيا قريباً. وأضافت أنها تتذكر حين كانت بعمر سوري كيف كانت تحب أن تكتشف نفسها وبالطبع إبنتها سوف تختبر هذا الشعور. يذكر أن كاتي هولمز وتوم كروز مطلقان منذ 29 حزيران/يونيو 2012.

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