شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية خاصة لفيلم "السرب" بمهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

يخصص مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن فعاليات دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 احتفالية خاصة لفيلم " السرب " الذي يعرضه المهرجان باعتباره عملا وطنيا يتناول أحداثا حقيقية من خلال إحدى العمليات التي قام بها الجيش وقوات الأمن المصرية للرد علي تنظيم داعش.

الفيلم تأليف عمر عبد الحليم وبطولة أحمد السقا وآسر ياسين ونيللي كريم ومحمد ممدوح وشريف منير وكريم فهمي وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك ومحمد فراج ومن إنتاج تامر مرسي و إخراج أحمد نادر جلال، وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن احتفالية فيلم "السرب" الهدف منها التشجيع علي إنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام للرد علي الأكاذيب والصورة المزيفة للتاريخ وللأحداث المعاصرة .

وأوضح أن السينما المصرية أدركت أهمية تقديم أعمالا تخلد وتؤرخ في نفس الوقت لتاريخنا الحديث حتي لا تترك الفرصة أمام الأخرين لتشويه الصورة وترويج الأكاذيب وأن هذا الدور مهم جدا ويجب تشجيعه من كافة الجهات وفي مقدمتها المهرجانات السينمائية .

وأشار إلى أن مهرجان الغردقة يسعي دائما الي إلقاء الضوء علي التجارب السينمائية المتميزة من أجل بناء وعي سينمائي لشبابنا وهو ما نحرص عليه في برامجنا، وأقسام المهرجان المختلفة سواء بإعادة قراءة أفلام قامات سينمائية خالدة مثل المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين أو بتقديم تجارب وطنية كما هو الحال مع فيلم السرب ومع تجارب أخري مماثلة في المستقبل القريب .

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .