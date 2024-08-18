شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يهنئ فرق البيت الفني للمسرح الفائزة بجوائز القومي والان مع تفاصيل الخبر

وجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، التهنئة لفرق البيت الفني للمسرح التي فازت بجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 17، الذي أقيم حفل ختامه أمس السبت.

وقال المخرج خالد جلال: إن جميع الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح قد بذل المسئولون بها جهودا كبيرة نتجت عنها الجوائز، معتبرا أن كافة العروض التي شاركت من بيت المسرح حظيت بنجاح جماهيري ونقدي .

حيث حصلت عروض البيت الفني للمسرح على جوائز أفضل عرض ثاني لعرض "النقطة العميا" من إنتاج فرقة مسرح الغد، كما فاز العرض بجائزة أفضل دراماتورج مناصفة لأحمد فؤاد، وفاز أبو بكر الشريف بجائزة أفضل إضاءة عن عرض "مرايا إلكترا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وفاز أمين حداد بجائزة أفضل أشعار عن عرض "مش روميو وجولييت" من إنتاج المسرح القومي، كما حصل عرضي "مرايا إلكترا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب و "السمسمية" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ورشحت عروض البيت الفني للمسرح لعدد من الجوائز حيث رشح لجائزة أفضل إخراج مسرحي لإيمن مصطفى عن عرض مرايا إلكترا و أحمد فؤاد عن عرض "النقطة العميا"، كما رُشح عرض "مرايا إلكترا" لجوائز أفضل عرض ثاني، جائزة أفضل مؤلف لمتولي حامد، جائزة أفضل ديكور لدكتور محمد سعد، جائزة أفضل تصميم أزياء لهبة عبد الحميد، كما أشادت لجنة التحكيم بعرض "السمسمية" لمناقشته قضايا متصلة بواقعنا المعاصر.

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