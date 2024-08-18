شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أغنية الهوى سلطان بعدما غناها جورج وسوف فى الطائرة.. أطلقها من 40 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المطرب جورج وسوف أحد أنجح المطربين ممن يحظوا بجماهيرية كبيرة على مستوي الوطن العربى، ومؤخراً تفاعل مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام من خلال فيديو من الطائرة يغني فيه أحد أروع أغانيه الذى نتعرض لحكايتها فى السطور التالية.

جورج وسوف ظهر خلال الفيديو، وهو يغني مقطع من أغنية "الهوي سلطان" الذى قدمها بألبوم حمل نفس الإسم عام 1984 أي قبل 40 عام، وبدا كم التفاعل معه أثناء غناءه وهو على متن طائرة.

وحققت أغنية الهوى سلطان لـ جورج وسوف نجاحاً كبيراً أحد أهم علاماته الغنائية، ودوماً ما تحظى باهتمام شديد من قبل جمهوره ومحبيه.

هذا وأحيا النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا مؤخراً أول أمس في الأردن يوم 16 أغسطس، قدم خلاله لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما انتهى مؤخرًا سلطان الطرب جورج وسوف داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية، من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون باللهجة المصرية وبتوقيع صناع مصريين بعد نجاحهم معًا فى أغنية "نجم على" وسوف يطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.