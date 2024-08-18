شكرا لقرائتكم خبر عن تحول صادم في سبب وفاة ماثيو بيري المأساوية.. والاتهامات تلاحق مساعده وطبيبين والان مع تفاصيل الخبر

تسببت وفاة النجم الراحل ماثيو بيري، في موجات صادمة عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكن المعلومات التي تم الكشف عنها حديثًا سلطت الضوء مجددًا على قضيته، ما أدى إلى تفاقم الصدمة، حيث كشفت السلطات عن وثائق تشير إلى أن نجم مسلسل Friends، طلب في يومه المشؤوم من مساعده إعطائه حقنة كبيرة من مادة الكيتامين.

وحسب ما نشره موقع bbc، قال الادعاء الأمريكي، إن 5 أشخاص اتهموا بالصلة بـ وفاة ماثيو بيري بعد تعاطيه جرعة زائدة من عقار الكيتامين، العام الماضي، ومنهم مساعد الممثل ماثيو بيري، وطبيبان، وأعلن المدعي الأمريكي مارتن إسترادا، التهم.

وقال الادعاء الأمريكي، إن الطبيبين زودا "بيري" بكمية كبيرة من الكيتامين، وسألا حتى عبر رسالة نصية عن المبلغ المالي الذي قد يكون نجم مسلسل "فريندز" الشهير مستعدًا لدفعه مقابلها، وأضاف إسترادا: "استغل المدعى عليهم مشكلات إدمان بيري لإثراء أنفسهم، وكانوا يعرفون أن ما يفعلونه خطأ".

توفي ماثيو بيري في أكتوبر الماضي نتيجة جرعة زائدة من الكيتامين وحصوله على عدة حقن يوم وفاته من مساعده الشخصي الذي كان يقيم معه، ولاحقا، كان المساعد هو من وجد بيري ميتًا في اليوم نفسه.

وأعلن إسترادا اعتقال اثنين من الأشخاص، بينهم واحد من الطبيبين، وأقر اثنان من المدعى عليهم، ومنهم مساعد بيري، بالذنب في الاتهامات بالفعل، ووافق الثالث على الإقرار بالذنب.

وقال المدعي إن المدعى عليهم تبادلوا رسائل بعد فترة قصيرة من وفاة بيري تشير إلى أن الكيتامين هو سبب الوفاة، وأضاف إسترادا أنهم حاولوا التغطية على تورطهم في إمداد بيري بالكيتامين، وهو مخدر قوي أحيانا يستخدم لعلاج الآلام المزمنة والاكتئاب، وكان المساعد عثر على بيري ميتا في حوض السباحة الساخن يوم 28 أكتوبر.

وأعلن المسعفون الذين استدعوا على الفور إلى المكان وفاته، ووجد تشريحه الذي كشف عنه في ديسمبر أن كمية الكيتامين في دم بيري مساوية للكمية المستخدمة في التخدير العام خلال الجراحة.