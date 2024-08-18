شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز ومحطات مهمة في حياة النجم العالمى آلان ديلون بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم العالمى آلان ديلون الذى توفى صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ 88 عام حسبما أفاد أبناؤه الثلاثة، خلال فترة التسعينات على بعض من أكثر الجوائز المرموقة التي تقدمها المؤسسات السياسية والثقافية، ففي عام 1991، منحه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران وسام جوقة الشرف.

وبعد أربعة عشر عامًا، تم ترقية ديلون إلى رتبة قائد "لمساهمته في فن السينما العالمية"، ولم تكن الدولة الفرنسية وحدها هي التي كرمته، ففي عام 1995، منحه مهرجان برلين السينمائي جائزة الدب الذهبي عن إنجازاته مدى الحياة.

ثم في عام 2019، منح مهرجان كان السينمائي جائزة السعفة الشرفية، لكن الأخلاق الاجتماعية تغيرت كثيرًا في الفترة بين هاتين الجائزتين، وأثار قرار كان بتكريم ديلون ضجة من جانب المنظمات النسوية على وجه الخصوص، التي انتقدته لإدلائه علنًا بتصريحات "عنصرية وكارهة للنساء".

وكان جزء كبير من الجمهور قد أصبح منعزلاً عن ديلون، الذي أثرت صلاته المزعومة بعالم الجريمة، وصداقته المزعومة مع زعيم الجبهة الوطنية السابق جان ماري لوبان وتصريحاته الرجعية حول النساء والمثليين جنسياً بشكل كبير على سمعته.

في عام 2008، ظهر ديلون على الشاشة الكبيرة للمرة الأخيرة، في الكوميديا الخيالية الموجهة للجمهور " Asterix at the Olympic Games"، وسمح هذا الفيلم لديلون باللعب على صورته العامة كشخص مصاب بجنون العظمة، في دور يوليوس قيصر.

على الرغم من كونه شخصية مثيرة للجدل، يظل ديلون رمزًا في الدوائر الفنية، مع استمرار مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك صوفيا كوبولا وكوينتين تارانتينو ومادونا وماريان فيثفول، في تكريمه.

في الثقافة الشعبية الفرنسية، لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد عمالقة السينما العالمية، وذلك بفضل الجمال الساحر والغامض لأدائه، وهي الصفات التي أعارته أيضًا نفسه للتسويق لصورته، وأبرزها في حالة ديور، التي تستخدم صورته في إعلانات العطور، وعلامة السجائر المباعة في كمبوديا والتي تحمل اسمه لسنوات.

كما يبدو أن ديلون كان مدركًا لمكانته الرمزية، نظرًا لميله العرضي للإشارة إلى نفسه بضمير الغائب، لكنه تحدث بضمير المتكلم عندما استعرض مسيرته المهنية عندما تسلّم السعفة الشرفية: "عندما بدأت مسيرتي المهنية، كنت أعلم أن أصعب شيء هو الاستمرار، واستمريت لمدة 62 عامًا، الآن أعلم أن أصعب شيء هو الرحيل، لأنني أعلم أنني سأفعل ذلك"، قالها وهو يبكي.