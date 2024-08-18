شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تقضى ليلة رومانسية بإطلالة وردية ذات غطاء رأس برفقة زوجها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

لفتت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار بإطلالة أنيقة عندما انضمت إلى زوجها جاى زى، لقضاء ليلة رومانسية في مدينة نيويورك، وظهرت صاحبة أغنية Crazy In Love، البالغة من العمر 42 عامًا - والتي حصلت مؤخرًا على 12 ترشيحًا لجوائز People's Choice Country - بابتسامة صغيرة عندما غادرت المكان فى Hudson Yards مع مغنى الراب جي زي صاحب أغنية Empire State Of Mind، البالغ من العمر 54 عامًا.

وظهرت بيونسيه بإطلالة راعي البقر، مرتدية معطفًا ورديًا فاتحًا، وأضفت وشاحًا شبه شفاف ملفوفًا حول رأسها، وارتدت بيونسيه زوجًا من الأحذية ذات الكعب العالي باللون الوردي لتتوافق مع ألوان باقي المظهر الجذاب، فيما تركت شعرها على شكل ذيل حصان منخفض، وجعلته ينسدل على ظهرها، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحملت بيونسيه حقيبة وردية اللون في يدها، في حين كان Jay-Z يرتدى ملابس غير رسمية وأنيقة عبارة عن بنطال جينز أزرق فاتح، إضافة إلى قميص من النوع باللون الأزرق الداكن وقميص رمادى تحته، وللمسة نهائية، ارتدى فنان الموسيقى زوجًا من الأحذية البنية وأضاف قلادة براقة من الفضة، فيما شوهد الزوجان - اللذان عقدا قرانهما في عام 2008 - وهما يخرجان معًا بينما يتجهان إلى وجهتهما التالية.



بيونسيه باطلاله ذات غطاء رأس

وعلى جانب آخر، ارتفعت عمليات بث أغنية "Freedom"، للنجمة العالمية بيونسيه، بنسبة 1300% في الولايات المتحدة، نهاية شهر يوليو الماضي، وفقًا لشركة Luminate، وهى شركة بيانات وتحليلات، وذلك بعد استخدامها في أول فيديو للحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لتصبح أغنية حملتها في السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024.

أغنية "Freedom" للنجمة العالمية بيونسيه، وهى مقطوعة من ألبومها الشهير "Lemonade" لعام 2016، ظهرت كلماتها في فيديو الحملة الانتخابية لـ كامالا هاريس، حيث تتناول الأغنية قضايا العنف المسلح والرعاية الصحية والإجهاض، وفى المقطع المصور، تقول هاريس: "لقد اخترنا الحرية"، ثم تبدأ جوقة بيونسيه القوية: "الحرية! الحرية! لا أستطيع التحرك / الحرية، أطلقوا سراحي! نعم".