شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان ظفار السينمائي الدولي بولاية صلالة سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

عقد صباح اليوم الأحد بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار المؤتمر الإعلامي لمهرجان ظفار السينمائي الدولي والمزمع إقامته خلال الفترة من 8-11 شهر سبتمبر القادم تحت شعار كن جزءًا من الحدث ، حضر اللقاء عدد من الفنانين والسينمائيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

يهدف المهرجان إلى تعزيز مواهب المبدعين في مجال صناعه الأفلام ، وترويج محافظة ظفار سياحيا ، وذلك من خلال رؤية ورسالة المهرجان المتمثلتان في نقل المورث الثقافي والحضاري العماني إلى العالمية ، وخلق مبادرات شبابية تمكن الشباب من الإبداع والتميز وتنعكس على فرص عمل ومشاريع محلية.

وخلال المؤتمر ذكر محمد بن عبدالله العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس المهرجان بأن هذه الفعالية جاءت استكمالا لخطة الجمعية التي تم تدشينها بإكسبو دبي 2020 وللجهود التي تقوم بها من أجل تعزيز الحراك السينمائي في كافة أنحاء سلطنة عمان عبر المهرجانات السينمائية في 6 محافظات خلال الأعوام السابقة وفي هذا العام تم إضافة محافظة ظفار إليها لتصبح 7 محافظات وذلك من أجل تعزيز الثقافة السينمائية بين مختلف فئات المجتمع وبالأخص الفئة الشبابية .

وأضاف العجمي : جاءت هوية وشعار المهرجان لتعكس الروح الشبابية في الأعمال الفنية السينمائية مرتبطة بالطبيعة وعمق الحضارة في محافظة ظفار، وتمثل ذلك في الشعار الذي جاء على هيئة حرف الظاء برموز ثلاثة وهي : شريط الفيلم الرامز للسينما والعمل الفني ، والشخص الرامز للشباب وصناعة الأفلام، وشجرة اللبان الرامزة للقيمة الثقافية والحضارية للمحافظة.

وذكر أيضا بـأن المهرجان سيتضمن خلال هذا العام عدة مسابقات في عدد من المحاور، وهي مسابقة الأفلام الروائية العمانية والدولية القصيرة،ومسابقة الأفلام الوثائقية العمانية والدولية القصيرة، حيث تضم جوائز المهرجان 6 جوائز تنقسم إلى أفضل فيلم روائي عماني ، وأفضل فيلم روائي دولي ، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل فيلم وثائقي عماني ، وأفضل فيلم وثائقي دولي ، وجائزة لجنة التحكيم.

وقال أيضا: لجنة التحكيم للمهرجان شكلت من متخصصين وفنانين ومشتغلين في الجانب السينمائي من داخل وخارج سلطنة عمان حيث ستضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة من المخرجة نيفين شلبي من جمهورية مصر العربية رئيسة للجنة وعضوية كل من الممثل عبدالله مرعي من سلطنة عمان ، والمؤلف الموسيقي محمد حداد من مملكة البحرين.

وضمت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية القصيرة من الإعلامي عامر العمري من سلطنة عمان رئيساً للجنة ، وعضوية كلا من المخرج محمد محمود من جمهورية مصر العربية ، والمنتجة رولا بروش من لبنان .

وبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 200 فيلم من 18 دولة حول العالم منهم 166 فيلم دولي و 34 فيلم عماني ، منها 132 فيلم روائي، و68 فيلم وثائقي.

وخلال المهرجان سيتم تكريم كلا من المخرج عبدالله بن حيدر، والمخرج محمد المردوف ، والممثل عبدالله مرعي ، والفنان فيصل عيسى.

وستضم اللجنة الرئيسية للمهرجان كل من محمد بن عبدالله العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان ، وأنور الرزيقي نائب رئيس الجمعية والمشرف العام للمهرجان ، والدكتور رشيد اليافعي مدير المهرجان ، وعبدالعزيز الحبسي المدير الفني ، وميمونة المعمرية المدير المالي ، وعبدالله الناصري مدير اللجنة الإعلامية ، ورقية الزعابية مدير التسويق والإستثمار ، وخليفة المعولي مدير العلاقات العامة.

وحول برنامج الحفل تحدث الدكتور رشيد اليافعي مدير مهرجان ظفار السينمائي الدولي : سيتضمن المهرجان في يومه الأول 8 سبتمبر حفل الإفتتاح بمركز السلطان قابوس للثقافة والترفيه والذي سيتم خلال عرض فيلم الافتتاح (ملامح ظفار) إخراج أنس الذيب، وفي يومه الثاني جلسة سيرة ومسيرة مع الفنان فيصل العيسى ، وعروض عدد من الأفلام المشاركة بسينما بوليس الواحة مول ،وورشة تقديم مشاريع التمويل للمنصات والقنوات مع المنتجة رولا بروش وفي يومه الثالث سيضم جولة سياحية للضيوف والمشاركين ، وعروض الأفلام المشاركة بسينما بوليس الواحة مول ، وورشة الموسيقى والتصوير والإخراج من تقديم المؤلف محمد حداد ، وورشة المهرجانات السينمائية من تقديم محمد محمود مدير مهرجان الإسكندرية، وفي اليوم الرابع جولة سياحية للضيوف والمشاركين ، وحفل ختام المهرجان والإعلان عن الأفلام الفائزة بمركز السلطان قابوس للثقافة والترفيه .

وفي ختام المؤتمر قدم محمد العجمي رئيس مجلس الإدارة ورئيس المهرجان الشكر والتقدير لكلا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ، ووزارة الإعلام (منصة عين) ، غرفة تجارة وصناعة عمان ،سينما سينيبوليس، وشركة واحة عمان ، ولوفير ، مشاريع الحمراشدي المتكاملة، راقية ستوديو ، أعناب ، سويت لتا، على دعمهم للمهرجان.

وأكد أيضا بأن الأثر المادي والملموس الذي يسعى إليه المهرجان من خلال تنفيذه هو تحقيق رؤية عمان 2040 في ركائزها المتمثلة في المحافظة على الهوية العُمانية والتراث العُماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية، وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات.



انطلاق مهرجان ظفار السينمائي الدولي



المؤتمر الاعلامي



انطلاق المهرجان والحضور



الحضور في المهرجان