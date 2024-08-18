مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعرض فيلم "السرب" بدورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن عرضه فيلم "السرب" ضمن فعاليات دورته الثانية، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 .

ويحتفل المهرجان بالعمل باعتباره عملا وطنيا يتناول أحداثا حقيقية. الفيلم تأليف عمر عبدالحليم وبطولة أحمد السقا وآسر ياسين ونيللي كريم ومحمد ممدوح وشريف منير وكريم فهمي وعمرو عبدالجليل وصبا مبارك ومحمد فراج ومن إنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد نادر جلال .

وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، في بيان صحفي، إن احتفالية فيلم السرب الهدف منها التشجيع على إنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام للرد على الأكاذيب.

وأوضح أن السينما المصرية أدركت أهمية تقديم أعمالا تخلد وتؤرخ في نفس الوقت لتاريخنا الحديث حتى لا تترك الفرصة أمام الآخرين لتشويه الصورة وترويج الأكاذيب وأن هذا الدور مهم جدا ويجب تشجيعه من كافة الجهات وفي مقدمتها المهرجانات السينمائية.

وأشار إلى أن مهرجان الغردقة يسعى دائما إلى إلقاء الضوء على التجارب السينمائية المتميزة، موضحا "من أجل بناء وعي سينمائي لشبابنا وهو ما نحرص عليه في برامجنا وأقسام المهرجان المختلفة سواء بإعادة قراءة أفلام قامات سينمائية خالدة مثل المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين أو بتقديم تجارب وطنية كما هو الحال مع فيلم السرب ومع تجارب أخرى مماثلة في المستقبل القريب" .

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ .