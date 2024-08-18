هبة يسري لـ"الخليج 365": شعرت بالقلق أثناء العمل على "الهوى سلطان" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت هبة يسري، مؤلفة ومخرجة فيلم "الهوى سلطان" الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي، إنها شعرت بالقلق أثناء تنفيذ العمل.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مصدر القلق جاء من كونه العمل السينمائي الأول لها، وتقدمه مع نجمين كبيرين، مثل منة شلبي وأحمد داود، معربة عن سعادتها بالتعاون معهما.

وأشارت إلى أنها عرضت الفكرة التي كانت لديها قبل عدة سنوات على المنتج أحمد فهمي، والذي تحمس للمعالجة جدا وقرر تقديمه، وبدأت العمل على الفيلم.

"الهوى سلطان" تدور أحداثه في إطار من الرومانسية، تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، عماد رشاد، فدوى عابد، أحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، ومن المقرر طرحه للعرض التجاري الفترة المُقبلة.