تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده مع أبطال فيلم "ري ستارت"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده الـ47، رفقة أبطال فيلم "ري ستارت".

ونشر تامر مقطع فيديو أثناء احتفاله بعيد ميلاده، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق: "أسرة فيلم ري ستارت القمر، شكراً ليكم مفاجأتكم ليا أحلى هدية، وأنا تعبان في الكرڤان وعندي الدكتور، ألف ألف شكر حبايب قلبي يا رب كل التوفيق لينا وللجميع".

وظهر في الفيديو أبطال العمل: باسم سمرة، محمد ثروت، هنا الزاهد، والمخرجة سارة وفيق، وغنوا له أغنية عيد الميلاد، ومقطع من أغنيته "كل سنة وانت طيب"، وكذلك مقطع من أحدث أغانيه "معلمين" والتي يشاركه الغناء فيها المطرب بهاء سلطان.

يذكر أن تامر حسني يخوض بطولة فيلم "ري ستارت" بمشاركة الفنانين باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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