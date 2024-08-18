حسين فهمي ينعى "أسطورة السينما الفرنسية" آلان ديلون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان حسين فهمي، أسطورة السينما الفرنسية النجم آلان ديلون، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 18 أغسطس عن عمر ناهز ٨٨ عاما.

ونشر حسين، صورة تجمعه بالفنان الراحل، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "انعي بكل أسف الزميل والصديق الفنان آلان ديلون الذي وافته المنية صباح اليوم".

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، أعلن أبناء ديلون الثلاثة، وفاة والدهم، وأضافوا في بيان صحفي "إن آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطا بأولاده الثلاثة وعائلته.. التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان حسين فهمي الفنية كانت بفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، كما ينتظر طرح فيلم "الملحد" في دور العرض السينمائي.

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