بالصور| أحدث ظهور لـ منة فضالي.. والجمهور: "أحلى من القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت منة، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ابتعد عن أي شيء يمنحك مشاعر سيئة، إنها حياتك أفعل ما يجعلك سعيدًا"، وظهرت بإطلالة صيفية مميزة.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "مثل القمر، روعة، الله يحفظك، منورة الدنيا، أحلى من القمر، ما شاء الله عليكي".

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.