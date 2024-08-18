بصور تجمعه بـ حسين فهمي في مصر.. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى النجم آلان ديلون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، النجم الفرنسي الكبير وأحد أيقونات السينما العالمية آلان ديلون الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 18 أغسطس، بعد رحلة عطاء استمرت 60 عامًا، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة والملهمة، ولعب دور البطولة في عدد كبير من الأفلام الأوروبية المهمة، خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ونشر مهرجان القاهرة السينمائي صورًا أرشيفية لـ ديلون تجمعه بالنجم حسين فهمي، أثناء تكريم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ23.

وجاء في بيان المهرجان "قدم ديلون عددا من الأفلام تجمع بين التميز الفني والنجاح التجاري، مع ألمع الأسماء فى صناعة السينما، كما قدم أعمالا من إخراج أكبر الأسماء في صناعة الأفلام مثل: أنطونيوني، ولوتشينو فيسكونتي، وجان لوك جودار، وعاش على الشاشة أفضل قصص الحب مع الممثلات (ميراي دارك، رومي شنايدر، كلوديا كاردينال، أورسولا أندريس، مونيكا فيتي)".

وتابع البيان "اتخذ ديلون دائمًا خيارات قوية فى أفلامه، مثل: الساموراي، بورسالينو، التوليب الأسود، زورو. حصل آلان ديلون على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين عام 1995، كما كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ23 عام 1999، ومنحه مهرجان كان السينمائي الدولي، جائزة السعفة الذهبية الفخرية عام 2019".

وترشح النجم الفرنسي آلان ديلون لجائزة "جولدن جلوب" مرة واحدة عام 1964، وفاز بجائزة سيزار لأفضل ممثل عام 1985.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، أعلن أبناء ديلون الثلاثة، وفاة والدهم، وأضافوا في بيان صحفي "آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطا بأولاده الثلاثة وعائلته.. التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه".