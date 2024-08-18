ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسلها "رقم سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت النجمة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة"الذي تم عرضه العام الماضي، لتجتمع مع الفنان صدقي صخر والفنان عمرو وهبة -من أبطال صوت وصورة- لمناقشة قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

مسلسل "رقم سري" من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

جدير بالذكر أن ياسمين رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، وضم عددا كبيرا من النجوم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

ومن ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض، والذي لم يتم تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائي حتى الآن.

وحصلت ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها "أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.