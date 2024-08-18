نورهان المرشدي تتعاون للمرة الثانية مع عزيز الشافعي في "فرصة كمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المنتج هاني محروس عن أغنية "فرصة كمان" للمطربة الشابة نورهان المرشدي، وطرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"فرصة كمان" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتجمع عزيز ونورهان للمرة الثانية بعد نجاح أغنية "طبعك غلاب" التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".

وقالت نورهان في بيان صحفي "كان من أحلامي العمل مع المؤلف والملحن عزيز الشافعي فألحانه وأغانيه لها مذاق خاص، وهو ما حدث عندما قدمنا لأول مرة أغنية (طبعك غلاب) وتصدرت التريند وقتها لفترة طويلة في مصر والخليج، مما شجعنا على تكرار التجربة مرة أخرى، ولذلك كنت سعيدة بالعمل معه على أغنية (فرصة كمان)، والتي اختارها المنتج هاني محروس وذلك وفقا لرؤيته وخطته التي يضعها في اختيار الأغاني التي نقدمها، ونتناقش سويا في الاختيارات إلى أن نستقر على الأغنية".

وكشفت نورهان المرشدي كواليس تسجيل أغنية "فرصة كمان"، مشيرة إلى أن الملحن عزيز الشافعي حضر تسجيل الأغنية بنفسه، وقام ببعض التغييرات في طريقة غناء بعض الجمل اللحنية "كنت سعيدة بتواجده في الأستوديو وقت تسجيل الأغنية، وسيكون هناك عمل ثالث سيجمعنا قريبا أيضا".

أغنية " فرصة كمان" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي، مكس وماستر هاني محروس ومن إنتاج NJ music.