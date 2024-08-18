بعد عام على رحيله.. اتهامات لخمسة أشخاص في قضية مقتل ماثيو بيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجهت السلطات بمنطقة وسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى خمسة أشخاص من بينهم طبيبان في قضية وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري

وعلى الرغم من رحيل النجم ماثيو بيري العام الماضي، إلا أن الاتهامات الموجهة مؤخرا ذكرت أن المتهمين استغلوا مشاكل إدمان بيري لكسب الأموال.

كمية كبيرة من عقار الكيتامين

المدعي العام الأمريكي مارتن إسترادا قال إن الطبيبين زودا بيري بكمية كبيرة من الكيتامين، وقاموا بسؤاله عبر رسالة نصية عن المبلغ الذي قد يكون مستعدا لدفعه مقابلها.

كما أن التحقيقات ذكرت أن بيري كان يدفع لهم نحو 2000 دولار مقابل زجاجة يصل سعرها في الواقع إلى 12 دولارا.

وتقول السلطات إن بيري اشترى 20 زجاجة كيتامين من الطبيب المتهم مقابل مبلغ إجمالي قدره 55 ألف دولار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، أي قبل رحيله بأيام

مساعد ماثيو بيري الشخصي

النجم ماثيو بيري توفي في أكتوبر نتيجة جرعة زائدة من الكيتامين، من خلال حصوله على عدة حقن يوم وفاته من مساعده الشخصي الذي كان يقيم معه، وبعد توجيه الاتهامات له أقر بالذنب، كما أن المساعد هو من وجد بيري ميتا في اليوم نفسه.

رسائل تفيد بتورط المتهمين

المدعي العام مارتن إسترادا قال إن المتهمين تبادلوا رسائل بعد فترة قصيرة من وفاة بيري تشير إلى أن الكيتامين هو سبب الوفاة، كما أنهم حاولوا التغطية على تورطهم في القضية

وفاة ماثيو بيري

النجم العالمي ماثيو بيري رحل عن عالمنا في ٢٨ أكتوبر الماضي بعدما عثر عليه المساعد ميتا في حوض السباحة الساخن، وبعد تشريح جثمان بيري وجد أن كمية الكيتامين في دم بيري مساوية للكمية المستخدمة في التخدير العام خلال الجراحة.