شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى ينعى رحيل النجم الأيقونة آلان ديلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى إدارة مهرجان القاهرة السينمائى برئاسة الفنان حسين فهمى، النجم الفرنسى الكبير، وأحد أيقونات السينما العالمية آلان ديلون الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد رحلة عطاء استمرت ستون عامًا ، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة والملهمة ، ولعب دور البطولة في أعظم الأفلام الأوروبية، خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

قدم "ديلون" عدد من الأفلام تجمع بين التميز الفني والنجاح التجاري،مع ألمع الأسماء فى صناعة السينما ،كما قدم أعمالا من إخراج أكبر الأسماء في صناعة الأفلام مثل انطونيونى ،و فيسكونتي،و وجودار، وعاش على الشاشة أفضل قصص الحب مع الممثلات (ميراي دارك، رومي شنايدر، كلوديا كاردينال، أورسولا أندريس، مونيكا فيتي).

واتخذ ديلون دائمًا خيارات قوية فى أفلامه مثل "الساموراى"، "بورسالينو"، "التوليب الأسود" "زورو"، "الشمس الحارق".

وحصل ألان ديلون على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين عام 1995، كما كرمه مهرجان القاهرة السينما الدولى فى دورته ال23 عام 1999 ، ومنحه مهرجان كان السينمائى الدولي، جائزة السعفة الذهبية الفخرية عام 2019.

وترشح النجم الفرنسي آلان ديلون لجائزة "جولدن جلوب" مرة واحدة عام 1964، وفاز بجائزة سيزار لأفضل ممثل عام 1985.