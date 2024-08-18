شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محمد سمير يجرى جراحة دقيقة بالقلب.. وأصدقائه يطلبون الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد دقائق قليلة يجرى السيناريست محمد سمير مبروك جراحة دقيقة بالقلب بإحدى المستشفيات، ونشر عدد من أصدقائه على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يطلبون الدعاء له وخروجه سالما من الجراحة.



محمد سمير مبروك وحسن الرداد



اشتهر محمد سمير مبروك بكتابة العديد من الأفلام الشعبية على رأسها "عبدة موتة" للنجم محمد رمضان، إضافة إلى أفلام "المشهندس حسن" و"محترم إلا ربع" و"سالم أبو أخته"، و"الخلبوص"، و"صابر جوجل"، و"بيكيا" بطولة محمد رجب، و"القشاش" بطولة محمد فرج وحورية فرغلى، و"النبطشى" بطولة محمود عبد المغنى، و"استدعاء ولى عمر" بطولة حورية فرغلى ومحمد عز.