شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ومحمد علي رزق.. نجوم الفن من العلمين على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف قنوات المتحدة من قلب مدينة العلمين الليلة عدد من النجوم في برنامج حد النجوم، منهم النجوم حسن الرداد ومحمد على رزق ومحمد عدوية وبدرية طلبة ومحمد عبد المنعم ومحمد يوسف ”الخليج 365” تكشف لك عن تفاصيل هذه اللقاءات

وتستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مساء اليوم الأحد، الفنان حسن الرداد، في حوار خاص من العلمين ببرنامج "حد النجوم" على قناة "dmc".

كما يستضيف برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، على قناة "ON" الفنانة بدرية طلبة في سهرة خاصة اليوم، الأحد، على هامش مهرجان العالم علمين المقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة.

ويحل النجم محمد عدوية ضيفًا على برنامج "حد النجوم" مع الإعلامية سالي عبد السلام اليوم، الأحد، على شاشة القناة الأولى، في حوار من مهرجان العلمين الجديدة.يتحدث عدوية عن مسيرته الفنية وعلاقته بوالده الفنان الكبير أحمد عدوية، وكذلك علاقته بوالدته الراحلة.

وتستضيف الإعلامية لبني عسل اليوم الأحد الفنان محمد يوسف والفنان محمد علي رزق والمطرب محمد عبدالمنعم، في برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه من العلمين الجديدة على قناة "الحياة".

وتستضيف الإعلامية منى عبد الغني اليوم الأحد، الفنان محمد شاهين، والفنانة سعاد ماسي، على قناة CBC، بتمام الساعة التاسعة مساءً، في سهرة خاصة ضمن فعاليات برنامج "حد النجوم.