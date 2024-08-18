شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية وحفلات موسيقية وغنائية في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الأسبوع السابع من مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية العديد من الفعاليات المتنوعة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان على مدار الأسابيع الماضية، وإقامة عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية والرياضية.

عمر خيرت مع إسعاد يونس ودنيا سمير غانم في "نبتة"

وتستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس الموسيقار الكبير عمر خيرت، يوم الخميس المقبل على المسرح الروماني، ضمن إحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة"، ويقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة مميزة من موسيقاه التي يحبها جمهوره، إلى جانب تحاوره مع إسعاد يونس.

حفل كايروكي

أما يوم الجمعة المقبلة يحيي فريق كايروكي حفلا غنائيا ضخما على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم.

مسرحية البنك سرقوه لكريم محمود عبد العزيز

بينما تعرض مسرحية "البنك سرقوه"، بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز على مدار 3 ليالي متتالية، بداية من يوم الخميس المقبل إلى يوم السبت على مسرح "يو"، بالمنطفة الترفيهية، والتي تأتي في إطار التعاون بين الشركة المتحدة وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

مسرحية البنك سرقوه بطولة كريم محمود عبدالعزيز، اوس اوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين، وهي من اخراج الفنان الكبير اشرف عبدالباقي، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحجار كريمة من أحد البنوك.