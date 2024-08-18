شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل وليست وفاة طبيعية.. معلومات جديدة حول رحيل ماثيو بيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الشرطة لـ 5 أشخاص الاتهام في وفاة النجم العالمى ماثيو بيري العام الماضي بسبب المخدرات، بما في ذلك طبيبان ومساعد شخصي للممثل، وأكدت الشرطة إن تحقيقاتها التي بدأت في مايو الماضى كشفت عن "شبكة إجرامية واسعة النطاق" من موردي المخدرات الذين وزعوا كميات كبيرة من الكيتامين.

توفي بيري (54 عاما) في منزله في لوس أنجلوس في أكتوبر الماضى، ووجد فحص ما بعد الوفاة تركيزا عاليا من الكيتامين في دمه وحدد "الآثار الحادة" للمادة الخاضعة للرقابة التي قتلته.

وقال المدعي العام الأمريكي مارتن استرادا "استغل هؤلاء المتهمون مشاكل إدمان السيد بيري لإثراء أنفسهم، وكانوا يعرفون أن ما يفعلونه يعرض السيد بيري لخطر كبير، لكنهم فعلوا ذلك على أي حال".

وأقر ثلاثة من المتهمين - بمن فيهم مساعد بيري - بالذنب في تهم المخدرات، بينما تم القبض على اثنين آخرين - طبيب وامرأة معروفة باسم "ملكة الكيتامين"، يوم الخميس، وفقًا لوزارة العدل.

يستخدم الكيتامين - وهو مخدر قوي - كعلاج للاكتئاب والقلق والألم، وأكد المقربون من بيري، الذي لعب دور أحد الشخصيات الرئيسية في برنامج Friends التلفزيوني على قناة NBC، تحقيقًا للطبيب الشرعي بعد وفاته أنه كان يخضع لعلاج تسريب الكيتامين.

لكن آخر جلسة له كانت قبل أكثر من أسبوع من وفاته، قال الطبيب الشرعي إن الكيتامين في جسم بيري لا يمكن أن يكون من العلاج بسبب العمر القصير للدواء.

كانت مستويات الكيتامين في جسم بيرى مرتفعة مثل الكمية التي أعطيت أثناء التخدير العام، وفقًا للطبيب الشرعي، وذكرت لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية بالتفصيل مخطط شراء المخدرات المعقد الذي يقول المدعون إنه أدى في النهاية إلى وفاة بيري.

وقال المدعون إن مساعد بيري، كينيث إيواماسا، عمل مع طبيبين لتزويده بأكثر من 50 ألف دولار من الكيتامين في الأسابيع التي سبقت وفاته.

وزعم المسؤولون أن المتورطين في المخطط حاولوا الاستفادة من مشاكل بيري المعروفة في تعاطي المخدرات، ويُزعم أن أحد الأطباء، سلفادور بلاسينسيا، كتب في رسالة نصية: "أتساءل كم سيدفع هذا الأحمق".

ويقول المدعون إن مساعد بيري دفع للطبيب آلاف الدولارات نقدًا مقابل الكيتامين ووفقًا للائحة الاتهام، قدم السيد بلاسينسيا، 42 عامًا، الكيتامين لبيري "خارج المسار المعتاد للممارسة المهنية وبدون غرض طبي مشروع".

ويزعم أيضًا علم إيواماسا كيفية حقن بيري بالكيتامين دون إجراءات السلامة المناسبة والمراقبة، وفقًا للائحة الاتهام الخاصة بالشرطة.

وفي الأيام الأربعة التي سبقت وفاته، أعطى إيواماسا لـ بيري ما لا يقل عن 27 حقنة من الكيتامين، وفقًا للمدعين.

وقال المدعون إنه فعل ذلك حتى بعد أن تسببت جرعة كبيرة من الكيتامين في وقت سابق من ذلك الشهر في "تجميد" بيري، مما دفع السيد بلاسينسيا إلى تقديم النصح بعدم إعطاء جرعة مماثلة الحجم في المستقبل، وبحسب لائحة الاتهام، فقد ترك الطبيب عدة قوارير من المخدرات مع الممثل ومساعده بعد الحادث.

ومن بين المتهمين الآخرين في القضية جاسفين سانجا، المعروفة باسم "ملكة الكيتامين" والتي زودت بلاسينسيا بالمخدرات من خلال مساعدة اثنين من المتهمين الآخرين، إريك فليمنج والطبيب مارك تشافيز.

قال المدعون إنه تم العثور على أكياس من المخدرات وأدوات تعاطي المخدرات في "مخبأ" السيدة سانجا وقد اعترف تشافيز وفليمنج وإيواماسا بالذنب.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن السيدة سانجا والسيد بلاسينسيا مثلا لأول مرة أمام محكمة لوس أنجلوس بعد ظهر يوم الخميس ودفعا ببراءتهما.

وقد تم تحديد موعد مبدئي للمحاكمة لكلا المشتبه بهما في أكتوبر المقبل، وقد تم خروج السيد بلاسينسيا بـ كفالة قدرها 100 ألف دولار، وأمر باحتجاز السيدة سانجا دون كفالة.

يقول المدعون إن المتهمين حاولوا التستر على جرائمهم بعد وفاة بيري.

يُزعم أن السيدة سانجا أرسلت رسالة نصية إلى مشتبه به آخر، تطلب منه "حذف جميع رسائلهم"، كما قام السيد بلاسينسيا بتزوير السجلات الطبية، وفقًا للائحة الاتهام.

تم إدراج الغرق أيضًا كعامل مساهم في وفاة بيري، والتي حُكم بأنها حادثة، وكانت العوامل المساهمة الأخرى هي مرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، الذي يستخدم لعلاج اضطراب تعاطي المواد الأفيونية.