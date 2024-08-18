شكرا لقرائتكم خبر عن Zorro و The Samurai . تعرف على أبرز أعمال أيقونة السينما الراحل آلان ديلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل اليوم عن عالمنا الأسطورة الفرنسية آلان ديلون، عن عمر يناهز الـ 88 عاماً، تاركاً أرث كبير في عالم السينما، حيث اشتهر بأفلام الحركة والاكشن طوال مسيرته الفنية التي امتدت لعقود.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز 10 أفلام لأيقونة السينما الفرنسية.

فيلم Plein Soleil للمخرج رينيه كليمان

فيلم Rocco et ses freres للمخرج لوتشينو فيسكونتي.

فيلم Le Guepard للمخرج لوتشينو فيسكونتي.

فيلم The Samurai للمخرج جان بيار ملفيل.

فيلم La Piscine للمخرج جاك دوري.

فيلم Borsalino للمخرج جاك دوري.

فيلم Mr. Klein للمخرج جوزيف لوسي.

فيلم Zorro للمخرج دوتشو تيزاري.

فيلم Il Gattopardo للمخرج لوتشينو فيسكونتي.

فيلم La Piscine للمخرج جاك ديري.



ديلون في احدي كواليس افلامه



آلان ديلون

وحصل ألان ديلون على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين عام 1995، كما كرمه مهرجان القاهرة السينما الدولى فى دورته ال23 عام 1999 ، ومنحه مهرجان كان السينمائى الدولي، جائزة السعفة الذهبية الفخرية عام 2019.

وترشح النجم الفرنسي آلان ديلون لجائزة "جولدن جلوب" مرة واحدة عام 1964، وفاز بجائزة سيزار لأفضل ممثل عام 1985.