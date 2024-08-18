شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسل "رقم سري" والان مع تفاصيل الخبر

بدأت النجمة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد (رقم سري)، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل (صوت وصورة) الذي تم عرضه العام الماضي، لتجتمع مع صدقي صخر وعمرو وهبه لمناقشة قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.

مسلسل (رقم سري) من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبه من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

ويعد أحدث أعمال ياسمين رئيس هو مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة" وعرض العمل في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024

ومن ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد عرضه.

وحصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.