منة فضالي تتألق بلوك كاجوال مميز..لن تصدقوا سعر حقيبة يدها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية منة فضالي بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك صيفي مميز، مرتدية توب ضيق من الجينز من دون أكمام مع تنورة بيضاء متوسطة الطول من الشيفون الشفاف، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت منة بيدها حقيبة من دار ازياء Dior وصل سعرها إلى 3,500 دولار.

وكانت نشرت منة فضالي صورة لها إلى جانب الفنان المصري خالد سليم، وكشفت من خلال منشورها عن عمل سينمائي قادم يجمعها بـ خالد، وعلقت قائلةً: "أنا و خالد اصحاب من زمان جدا واعز اصحابي و اشتغلنا كتير مع بعض وانا علي المستوي الشخصي بحبه صاحب و فنان بجد غير صوتو الله اكبر ولسه لينا فيلم قريب حينزل دعواتكم، والله زمان يا خالوود، معتز مايسه، بدون مقابل، تأليف حسام موسي، إخراج الاستاذ جمال عبد الحميد".