شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الأولمبياد أحمد الجندى من العلمين: فخور بتحطيم الرقم القياسى الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

قال البطل الأولمبي أحمد الجندي إنه فخور بكسر الرقم القياسي الأولمبي والعالمي، مؤكداً أن والده ووالدته من أكبر الداعمين له، وأنه فخور بحفر اسم مصر في التاريخ.

وأضاف أحمد الجندي أنه تعرض لخلع في الكتف 3 مرات قبل الأولمبياد وخلال شهر ونصف تأهل للبطولة.

مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة



احمد الجندي صاحب ذهبية باريس



احمد الجندي في جولة مع وزير الرياضة



احمد الجندي



اشرف سلمان وعمرو الفقي ومحمد يحيي



الجندي وسارة سمير



الجندي



جولة لوزير الرياضة وقيادات المتحدة مع ابطال اولمبياد باريس



سارة سمير بطلة رفع الاثقال



سارة سمير



عبد اللطيف منيع بطل المصارعة



علم مصر وشعار الاولمبياد



محمد السيد بطل السلاح



محمد جبر لاعب المصارعة



محمد جبر



وزير الرياضة وابطال الاولمبياد



وزير الرياضة واحمد الجندي



وزير الرياضة وكريم كحلة



وزير الرياضة

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.