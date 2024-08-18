شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يتفاعلون مع ورشة الرائد الصغير فى مهرجان نبتة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الأطفال في ورشة الرائد الصغير المقامة الآن ضمن فعاليات مهرجان نبتة للأطفال المقام تحت مظلمة مهرجان العلمين الجديدة، تطبيق المعلومات بشكل عملي، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات كل مجموعة منهم تحت اسم شركة معينة، حيث أصبحت هناك أربع شركات خيالية، مقسمة إلى شركة نبتة ماركت للأكل والشرب، شركة نبتة للملابس، شركة نبتة للبناء، شركة نبتة للفنون والتذكارات.

هذا وتم افتتاح مهرجان نبتة الخميس الماضى فى أولى دوراته، وقال رئيس المهرجان النجم أحمد أمين، إن الدورة الأولى مهداة باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب الذي أثرى بفنه محتوى الأطفال، كما سيتم تكريم أيضًا مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيلاً كاملاً من الأطفال بمحتوى وأغان كانت قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها.

وشارك مجموعة من نجوم الفن بفقرات للأطفال في حفل الافتتاح، مثل النجم هشام ماجد، حيث قدم أوبريت "كلمني مصري" مع النجمة شيماء سيف والطفل جان رامز والممثلة الطفلة لافينيا نادر.

وقام فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيى.



ورشة الرائد الصغير اخر فعاليات مهرجان نبتة



مهرجان نبتة للأطفال