شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم النجمة المغربية سعاد خويى فى دورته الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم النجمة المغربية سعاد خويي في حفل افتتاح الدورة الأربعين من المهرجان، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2024، ويرأس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

سيُقام التكريم خلال حفل الإفتتاح في الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، وعدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية، وضيوف المهرجان من دول البحر المتوسط.

تعد سعاد خويي من أبرز الفنانات المغربيات، حيث تخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وتعمل كممثلة في المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. وهي عضو في فرقة المسرح الوطني، وأستاذة في التعليم الفني، كما تشغل منصب نائبة رئيس مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف.

اشتُهرت سعاد خويي بأدائها المتميز على خشبات المسرح، حيث برعت في تقديم الأدوار الكلاسيكية العالمية والمغربية، مثل "رجل برجل" (بريشت) إخراج أحمد بدري، دور بكبك (حازت بها على جائزة أحسن ممثلة)، "روميو وجوليت" (شكسبير) إخراج عبد الواحد عزري، دور جوليت، "الملك لير" (شكسبير) إخراج سامر جمال الدين، دور ريغان، و"الأعزب" (إيڤان تورجينيڤ) إخراج جمال الدين الدخيسي.

كما حققت نجاحًا كبيرًا في التلفزيون، حيث شاركت في العديد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية، مثل "الثمن" لشكيب بن عمر، "شجرة الزاوية" لمحمد منخار، "من دار لدار" لمحمد ملين، "شهادة ميلاد" لحميد زيان وإلهام العلمي، "بنات العساس" لإدريس الروخ، "جريت أو جاريت" للميس خيرات، "حياة جديدة" لعلي الطاهري، "العام طويل" لسعيد أزر، و"اش هذا" لصفاء بركة. كما شاركت في أعمال سينمائية مثل "البحث عن زوج امرأتي" لمحمد عبد الرحمن التازي، "واش عقلتي على عادل؟" لمحمد زين الدين، "عودة الابن" لمحمد بولان، "نانسي والوحش" لمحمد فريطس، "أناتو" لفاطمة بوبكدي، "أنماليا" لصوفيا العلوي، و"القصبة" لماريو، وأفلام تلفزيونية مثل "الملف الأزرق" لمحمد لطفي، "التائه" لمحمد لطفي، "عائدون"، "مهمة خاصة"، "مسحوق الشيطان" لعز العرب العلوي، "عودة منصور" لسعيد بن تاشفين، و"طريق الليسي" ليوسف داني.

وحظت سعاد خويي بالعديد من التكريمات في المهرجانات العربية، من بينها مهرجان التلفزيون والسينما بلبنان، والمهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط، كما شاركت كعضو في لجان التحكيم في العديد من المهرجانات العربية، بما في ذلك مهرجان الإسكندرية الدولي.