وصلة مزاح بين حسن الرداد ودنيا سمير غانم وابنتها كايلا.. (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها على السوشيال ميديا، مقاطع فيديو من مسرحية "التلفزيون" التي عرضت ضمن أحداث مهرجان "العلمين".

وظهر في فيديو، وصلة مزاح بين الفنان حسن الرداد والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وابنتهما كايلا، أثناء عرض المسرحية.

مسرحية "التلفزيون" بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

مسرحية "التليفزيون"، عرضت ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

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