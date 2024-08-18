بسبب نشره أغاني شيرين.. عزيز الشافعي يعلن محاولة تقييد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع:

أعلن الملحن والفنان عزيز الشافعي تعرض حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولات تقييد، وذلك عقب نشره أحدث أغاني الفنانة شيرين عبدالوهاب التي تعاونا معا فيها، رغم حذفها من قبل شركة روتانا للإنتاج الفني.

وقال الشافعي خلال منشور كتبه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: محاولة تقييد الحساب الخاص بي في مواقع meta، أو غيرها بدعوى نشر أعمال ملك شركة إنتاج فني بعينها هو خرق لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، حيث يحتفظ المبدع أو صانع العمل الأصلي في التمتع بكافة حقوق النشر وإعادة النشر والأداء العلني وكافة الحقوق المجاورة بغض النظر عن حقوق منتج العمل أو صاحب الحقوق المؤقت .

وأضاف: "أرجو من الشركة المعنية مراجعة إجراءاتها في هذا الصدد، حيث أن أي ضرر سيتم توقيعه على شخصي جراء هذه الممارسات ليس له أي سند قانوني، وبغض النظر عن الأثر القانوني وما يتبعه من إجراءات فلا يصح أن تكون العلاقة بين شركات الإنتاج الفني والمبدعين الأصليين بهذا الشكل".

وكان الفنان والملحن عزيز الشافعي قد أعاد نشر أغاني شيرين الجديدة التي تعاونت فيها معه ومع الشاعر تامر حسين، على الرغم من حذفها من جميع المنصات الغنائية بناء على طلب من شركة روتانا للإنتاج الفني بعد ساعات من نشرها، إذ اتهمت روتانا شيرين بخرق بنود من عقدها معهم وبناء عليه قامت بحذف الأغاني.