درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق: "أحلى من القمر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة درة الأنظار في أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت "درة" صوراً بإطلالة صيفية جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام "، وظهرت مرتدية فستان قطعتين باللون البيج.

نالت الصور إعجاب رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى درة في الدنيا "، "العسليات كلها"، "اشوفك بنبسط ياروحي"، "زي القمر واحلى من القمر كمان"، "اية الحلاوة دي".

جدير بالذكر أن، درة غابت عن دراما رمضان 2024، وخاضت بطولة مسلسل "الأجهر" في دراما رمضان 2023 بجانب عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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