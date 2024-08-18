القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن عن ورشة السينوغرافيا وماستر كلاس في تتبع أصول المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، عن إقامة ورشتين وماستر كلاس من ضمن (9) ورش فنية تقام خلال دورة هذا العام.

ويقدم الدكتور عمر المعتز بالله ماستر كلاس بعنوان (من المعبد إلى المسرح في تتبع أصول المسرح المصري)، لاستكشاف أصول وتطور الحضارة الرائدة في فنون الدراما في العالم القديم، والتي تنقسم لثلاث محاور أساسية تبدأ من اكتشاف الجذور، والتعرف على كيفية نشوء المسرح المصري القديم من الطقوس الدينية والممارسات الاحتفالية التي كانت تُجرى في المعابد الكبرى والأماكن المقدسة، بالإضافة للتعمق في معمار وتقنيات العرض التي عرفت بها العروض المسرحية المصرية المبكرة وأهميتها في المجتمع المصري وتأثيرها على العالم القديم.

الدكتور عمر المعتز بالله هو مدير ثقافي مصري، كاتب ومخرج مسرحي، ومحاضر أكاديمي، وخبير في فنون الأداء، وقدم من قبل العديد من الأعمال الإبداعية المختلفة التي حصدت العديد من الجوائز المحلية والاقليمية والدولية في مجالات المسرح والفنون التشكيلية منذ أن احترف العمل الثقافي، وقد تقلد العديد من المناصب القيادية لمجموعة متنوعة من الهيئات والمنظمات الفاعلة في تمكين وإتاحة الفنون وحفظ التراث في العالم من منطلق إيمانه بأن الثقافة والفنون هي أكبر محركات النمو والتطوير والتغيير على مستوى العالم، فهو المدير التنفيذي الأسبق للجنة العربية الإقليمية للفنون والثقافة باليونسكو، والسكرتير العام السابق لمنظمة الأویستات الدولية لمهندسي ومصممي المسرح بمصر، ومؤسس ورئيس مؤسسة أوزیریس للإنتاج الفني والتدريب بمصر.

يقدم المهرجان أيضا ورشة في السينوغرافيا للفنانة شادية زيتون، والتي تستعرض فيها وسائل التعريف بمفهوم السينوغرافيا الصحيح بكل عناصرها من (ديكور - إضاءة - موسيقى ،أزياء، مكياج أكسسوار)، وتمارين تفعيل الخيال - وكيفية ابتكار وإنجاز السينوغرافي، والعمل مع المشاركين على تصميم وتنفيذ موضوع محدد سينوغرافيا فقط.

الفنانة شادية زيتون حاصلة على دبلوم في الهندسة الداخلية والسينوغرافيا من بروكسل - بلجيكا، وتقلدت منصب نقيب الفنانين المحترفين في لبنان من عام 2013 إلى عام 2017 وحاليا هي نائب الرئيس، صممت ديكور العديد من المسلسلات التلفزيونية في لبنان واليونان وعجمان وفي المسرح صممت ديكور بعض العروض، منها (عمارة برسم الإعارة ، الشهيد ابن البلد، وسقوط عويس آغا، وغيرها )، وهي أول سيدة متخصصة في السينوغرافيا في لبنان، و شاركت في مختلف المهرجانات المسرحية العربية في لجان التحكيم والندوات الفكرية وتأطير الورش، ولها الكثير من الكتابات حول السينوغرافيا، حائزة على العديد من الجوائز وشهادات التقدير.

أما الورشة الأخيرة فتحمل عنوان "الحركة وتشابك الجسد" التي يقدمها جاستين دي يجير، الراقص ومصمم الرقصات الذي سيعمل من خلال الورشة على استكشاف الجسد من خلال مفهوم حركة الخيوط التي يتمحور فيها مفهوم الخيوط حول ربط أجزاء الجسم معاً من أجل إنشاء فتحات تمر عبرها أجزاء الجسم الأخرى، حيث سيقوم جاستن بفك تشفير وتعقيد هذه اللغة في إطارات بسيطة تجعل مفهوم الترابط في متناول كل أنواع المحركات، من المبتدئين إلى المتقدمين.

يشتهر جاستن دي يجير باستكشافه وخبرته في مفهوم حركة الخيوط، فهو أحد مصممي الرقصات الأوائل الذين استخدموا مفهوم الخيوط بشكل كامل كأساس لإبداعاتهم، حيث ينصب تركيزه الأساسي على تحويل مفهوم الخيوط إلى لغة لديها القدرة على التواصل بمفردها، بدلاً من الحاجة إلى أسلوب رقص آخر يتم التعبير عنه بداخلها، وأنشأ جاستن العديد من الأعمال لشركات مثل باليه سكابينو روتردام، كورزو و دوكس و يسافر حول العالم لتسهيل ورش العمل .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو "مهرجان تنافسي" تنظمه وزارة الثقافة سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.