بالفيديو.. تامر حسني يحتفل مع أهالي شبرا بعيد ميلاده: "فرحتوني من قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو، خلال احتفاله مع أهالي شبرا بعيد ميلاده، وغنوا له أغنيته الشهيرة "كل سنة وانت طيب"، ليرد عليهم قائلًا: "الحلو بقى أني بحتفل بعيد ميلادي مع أهل شبرا.. أحسن ناس".

ونشر "تامر" فيديو احتفاله بعيد ميلاده وسط أهالي شبرا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "دا مش تصوير مشهد فرح في الفيلم، دا إحتفال من أجمل الاحتفالات اللي حصلتلي في حياتي من شعب شبرا العظيم الجميل الطيب".

وأضاف: "شكراً لكل أهالي المنطقة اللي احتفلوا بيا إمبارح، بجد فرحتوني من قلبي وكنت حاسس إني وسط أهلي والله".

وكان الفنان تامر حسني احتفل بعيد ميلاده الـ47، رفقة أبطال فيلم "ري ستارت"، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر فييه باسم سمرة، محمد ثروت، هنا الزاهد، والمخرجة سارة وفيق، وغنوا له أغنية عيد الميلاد، ومقطع من أغنيته "كل سنة وانت طيب"، وكذلك مقطع من أحدث أغانيه "معلمين" والتي يشاركه الغناء فيها المطرب بهاء سلطان.

يذكر أن تامر حسني يخوض بطولة فيلم "ري ستارت" بمشاركة الفنانين باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضا..

فيديو.. مي سليم تطرح أحدث أعمالها الغنائية "أخينا"

حسين فهمي ينعى "أسطورة السينما الفرنسية" آلان ديلون