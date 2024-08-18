15 صورة- النجم الإسباني إنريكي أرسي يزور شارع المعز والأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص النجم الإسباني إنريكي أرسي على زيارة عدد من الأماكن التاريخية والأثرية في مصر، عقب وصوله إلى القاهرة بساعات قليلة.

وقام إنريكي بزيارة شارع المعز، وأشاد بضيافة الشعب المصري، كما أبدّى إعجابه بالمساجد والمآذن الأثرية.

وزار إنريكي الأهرامات، وتساءل عن وزن الحجارة الضخمة. وأعرب عن إعجابه بركوب الجمال، مشيدًا بشرح المرشدين السياحيين المصريين للحضارة المصرية القديمة.

وطلب إنريكي من الشركة المنتجة لفيلم "موسم حصاد الكاكا" الذي يشارك في بطولته، تجهيز جولة في مطاعم تقدم أكلات مصرية شعبية، منها: الطعمية والفول والكشري.

وأشار إنريكي إلى رغبته في تعلم اللغة العربية، لتمكينه من التواصل بشكل أفضل مع المنتجين المصريين.

و تأتي زيارة إنريكي إلى مصر للمشاركة في فيلم "موسم حصاد الكاكا" ويجسد خلاله دور "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسباني أربعيني من أخطر رجال المافيا. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين، بينهم: محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم.

الفيلم من إنتاج شركتي "كلاكيت للفنون" و"وان هاندريد ميديا برودكشن" للمنتجين لمحمد عماد واركان الشيباني ومحمد الكومي، والفيلم من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

جدير بالذكر أن النجم إنريكي أرسي، حقق شهرة واسعة بدوره في مسلسل "لاكاسا دي بابيل".