إيمان العاصي: "السوشيال ميديا ساعدت شباب كتير على الظهور والتمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن علاقتها بالسوشيال ميديا، ودورها الإيجابي في مساعدة كثير من الشباب في التمثيل وتحقيق الشهرة والنجومية.

وقالت "العاصي" خلال لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، إنها لم تعتمد على السوشيال ميديا من أجل الشهرة، مضيفة: "أنا اتربيت امشي في الشارع الناس تجري عليا وتسلم عليا مكنش في حاجة اسمها سوشيال ميديا وقتها".

وأضافت أن منصات التواصل الاجتماعي ساعدت الكثير من الأشخاص على الوصول وتحقيق حلم التمثيل والشهرة، وكان لها دور كبير في ظهور نجوم شباب على الساحة الفنية.

وتابعت: "السوشيال ميديا ساعدت ناس كتيرة اوي مكنتش عارفة إنها توصل وتمثل ودي حاجة إيجابية، لأن موهبتهم ظهرت وبقى عندنا نجوم كتير شباب كان السوشيال ميديا ليها عامل مهم في ظهورهم".

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي، تشارك في بطولة مسلسل "برغم القانون" الذي تواصل تصويره خلال الفترة الحالية، ويشاركها البطولة هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، وإخراج شادي عبد السلام.

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