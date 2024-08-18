"فراغ محدش يعرف يملاه".. هيفاء وهبي تهنئ شيرين على أغانيها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، التهنئة إلى المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد نشر الأخيرة أغنيتها الجديدة بعنوان "هنحتفل".

ونشرت "هيفاء" ستوري عبر حسابها على موقع "انستجرام"، تهنئ فيه شيرين على أغانيها الثلاثة الجديدة وهي "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك".

وكتبت هيفاء على "الأستوري": "ألف مبروك حبيبي الي نور مكانه الصح والفراغ اللي محدش يعرف يملاه.. ألف مبروك حبيبتي شيرين".

كان موقع الفيديوهات "يوتيوب" حذف أغنية "هنحتفل" للمطربة شيرين عبدالوهاب والتي تعد ثالث أغانيها في الألبوم الجديد، وهو نفس مصير أغنيتيها السابقتين "أتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي".

لكن شيرين نجحت في استعادة أغنيتها "بتمنى أنساك" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بعد حذفها من قبل شركة "روتانا" بسبب خلافات بينهما.

يذكر أن أغنية "هنحتفل" لـ شيرين عبدالوهاب من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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